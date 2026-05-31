ママさんの外出中、見守りカメラには健気すぎる“忠猫”の姿が映っていて…？切なくも可愛い猫さんたちのお留守番風景と、帰宅後の愛に溢れた光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7.6万回再生を突破し、「切ないけどめっちゃかわいい」「とても愛されてますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：外出中のママを探し回る猫→帰りが待ちきれず、玄関で…見守りカメラがとらえた『健気