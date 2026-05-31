筆者と6歳の息子が公園で遊んでいた時の出来事です。遊具に並ぶ順番待ちの列に堂々と割り込んでくる親子が現れました。誰も注意できずにいたところ、割り込んできた少年の心を動かしたのは、息子がポツリとつぶやいた一言でした。 列に割り込んでくる親子