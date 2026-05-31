記事ポイント16歳以上であれば免許不要で公道を走れる4輪電動車『BLAZE e-CARGO』が販売開始地上高約550mmの低床荷台に最大30kgを積載でき、航続距離はバッテリー1本で約50km84回払いで月々8,500円から導入可能、2台同時購入で5%割引のペア割も設定 免許返納後の移動手段と、工場・農業現場での運搬効率化という2つの課題に同時に応える電動車両が登場します。ブレイズが販売を開始した4輪電動車『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イ