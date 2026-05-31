記事ポイント保育者の91.3%がこの1年で子どもから「教わった・ハッとさせられた」経験を持つ子どもから見習いたい力1位は「常識にとらわれない発想力」（39.6%）83.7%の保育者が、子どもの力を引き出すために保育者自身の「心のゆとり」が必要と回答 子どもから学ぶ保育者は、全体の9割以上にのぼります。コドモンが全国の保育者404名を対象に実施した「『こどものチカラ』実態調査2026」では、保育現場における子どもと大人