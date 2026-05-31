記事ポイントケイウノが夏の新作ブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売K18・プラチナ850・K10の3素材でステーション、グリッド、シアー、バイカラーの4デザインを展開留め具へのイニシャル・記念日などの刻印が無料で対応 オーダーメイドジュエリーブランド「ケイウノ」が、夏の新作ブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売します。ステーション、グリッド、シアー、バイカラーの4デザインをK18イエローゴール