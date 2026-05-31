記事ポイント食事補助の非課税枠が月額7,500円へ引き上げられ、福利厚生としての社食需要が拡大しています玉子屋の550円日替わり弁当は補助制度活用で実質300円台での利用が可能です導入企業では喫食率が10％から50％へ上昇し、従業員の約8割が利用する福利厚生として定着した事例もあります 都内のランチ代が2022年の平均860円から2025年には939円へと約9％上昇し、1,000円超えも一般化しています。賃上げ実感が伴わない中、