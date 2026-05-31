90年代から2000年代にかけて一世を風靡した人気ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』で、サマンサの年下イケメン恋人スミス・ジェロットを演じたジェイソン・ルイスが、ファンタジー小説家に転身していたことがわかった。【写真】今も変わらずイケメン！現在54歳のジェイソン・ルイスジェイソンは米The Hollywood Reporterのインタビューで、「3つの三部作からなる、ファンタジー小説シリーズに取り組んでいる」と明かし