記事ポイント標高約1,600メートルの絶景展望デッキ「FUJIYAMAツインテラス」へのアクセスが、スマートフォンだけで完結するようになりました2026年5月25日より「乗換案内」アプリでモバイルチケットとして購入可能。販売期間は11月30日までベストシーズン（5・8・10・11月）は大人1,500円、ノーマルシーズン（6・7・9月）は大人1,000円で利用できます 富士山を正面に望む山梨県の絶景スポット「FUJIYAMAツインテラス」へのバ