コロナ禍の終焉、そして昨今のインバウンド効果の影響もあり、日本の観光産業は今までにない躍進を遂げています。ただ、観光地や公共交通機関での”混雑”に頭を抱える面々がいることも事実です。今回は、飲料メーカーの営業職に就く岸本さん（仮名・30歳）が、金曜の夜に新幹線で遭遇した”荷物トラブル”の一部始終を語ってくれました。◆荷物棚はすでに満杯、足元に忍ばせるしかなく岸本さんは、得意先の工場がある大阪か