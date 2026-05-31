「山頂で食べるおにぎりは、なぜあんなに美味しいのか」――登山好きのあいだで語り継がれる、ちょっとした名言があります。澄んだ空気、絶景、汗をかいたあとの達成感。そんな“ごほうび”を求めて山に向かう人は年々増え、SNSにも色鮮やかな山ごはんの投稿が並びます。じつは日本人の約10人に1人が、年に一度は山やハイキングに出かけているのをご存知でしょうか。総務省統計局の「社会生活基本調査」によれば、平成28年時点で15