―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― ガソリン暫定税率の廃止でようやく値下がりしたと思ったら、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で価格が急騰。補助金投入で見かけ上は落ち着いたものの、その財源は私たちの税金--結局、負担は後回しにされているだけ。仕事でもプライベートでも車を使う51歳男性の切実な悩みに、”外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロ、佐藤優が丁寧に答える。◆ガソリン高騰がキツい。高市