女優の川島海荷（３２）がウェディングドレス姿を公開した。３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「お色直しは、大好きなディズニー映画をイメージして」と、「美女と野獣」のプリンセスを彷彿（ほうふつ）とさせるオフショルのマスタード色のドレス姿を披露。２０２４年１２月に結婚を発表した、競泳選手でリオデジャネイロ、東京両五輪代表の夫・中村克と見つめ合うツーショットなどを載せている。一つ前の投稿で、