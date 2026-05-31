元乃木坂４６の女優・山下美月が、西武ライオンズのユニホーム姿を披露し話題を呼んでいる。２９日に都内で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（京都／南座）の会見に出席。舞台単独初主演となる山下は、３０日までに自身のインスタグラムを更新し「舞台『成瀬は天下を取りにいく』記者会見に登壇させていただきました！」と報告した。舞台の衣装となるプロ野球・西武のユニホームにひざ丈の黒スカートを合わせたコーデ