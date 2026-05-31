排気ガスからCO2分離、ハウス農業の燃料費削減へスズキの実証実験人とクルマのテクノロジー展でスズキは、「スーパーキャリイ」の排気ガスからCO2を回収する技術を展示しました。カーボンニュートラル燃料の活用と農業利用構想について、実車に搭載された試作装置の仕組みと、会場で担当者が語った実証実験の現状を交えて解説します。スズキは、軽トラックの走行時や農作業時に排出されるCO2を回収し、農作物の成長促進