「8×8」で世界はもっと細かく理解できる よりくわしく状況を理解するための工夫 八卦は、それぞれ単独でも状況を捉える手がかりになります。ただし、易経では八卦をひとつずつ扱うだけでなく、2つ上下に重ねて、ひとつの型として捉える見方が主流です。この重なりによって、見えてくる世界はさらに細かく、立体的になっていきます。 八卦を2つ組み合わせると、上卦と下卦からなる6つの爻の形が出来上がります。これは、八卦