今回は、父に夫との離婚を勧められたエピソードを紹介します。父が心筋梗塞で倒れ…「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。私は数年前、同じ会社の社員と結婚しましたが、夫は仕事が忙しいと言って、ほとんど帰宅しません。そんなある日、父が心筋梗塞で倒れました。病院に駆けつけると、父に『俺の跡を継いで社長になってほしい』と言われました。さらに父からは『あの男は信用できない』『娘を裏切るような男に会社を譲