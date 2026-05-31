いま、子どもたちを中心に大人気のキッズバラエティ『よ〜い！スターと！トビダスクール』の番組イベントが、8月12日（水）にSGCホール有明で開催されることが決定した。「夏の遠足（えんそく）ライブ」と題し、ここでしか観られないスペシャルライブや、みんなで一緒に歌って踊れるオリジナル企画も。会場に来てくれたみんなと特別な夏の思い出を作れるよう、たくさん触れ合って盛り上がれる最高のイベントを目指すという。イベン