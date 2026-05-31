開催：2026.5.31 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 1 - 9 [Rソックス] MLBの試合が31日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 1回裏、2番 ホセ・ラミレス 初球を打ってファーストへの