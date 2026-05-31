開催：2026.5.31 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 9 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が31日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとブリュワーズが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 1回表、4番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってレフトへのタイム