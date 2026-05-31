開催：2026.5.31 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 10 - 9 [ツインズ] MLBの試合が31日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとツインズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。 1回裏、1番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイ