●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1557銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ソニーＦＧ 1,7529,719 12.39 ２． 東京きらぼ