Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は３１日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦となるＪ２秋田戦に臨む。今リーグ戦の５―８位決定戦にあたる戦いに勝てばＪ３鹿児島との５位決定戦、負ければＪ２新潟との７位決定戦に回り、今季の順位が決まる。Ｊ１昇格を目指す来季もライバルとなる同カテゴリー相手との戦いへ、川井健太監督（４４）は「来年に向けても当たりたかった相手」と歓迎。先々も見据え「無駄な試合はな