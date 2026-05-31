◆静岡県高校総体サッカー▽準々決勝磐田東０―０（ＰＫ４―３）東海大静岡翔洋（３０日、ゆめりあサッカー場）準々決勝が行われた。藤枝東は聖隷クリストファーを３―１で下し、３年連続の４強入り。ＭＦ望月瑠斗（３年）が３試合連発となるゴールを前半１７分に奪うと、後半６分にも決めた。磐田東は０―０からのＰＫ戦でＧＫ小沢周央（しゅお、３年）が２本止める活躍を見せ、第１シードの東海大静岡翔洋を破った。静岡学園