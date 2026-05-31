今回は、親せきAに聞いた、葬儀で感じた価値観のズレの話です。「黒い服なら大丈夫」と思っていたお嫁さんと、気になってしまったA。その場をきっかけに『当たり前』について考えさせられたそうです。 黒い服 夫が亡くなり、私は慌ただしく葬儀の準備を進めていました。 親族への連絡や式場とのやり取りに追われる中、息子夫婦も8歳、6歳、4歳の男の子を連れて駆けつけてくれていたのです。 「子どもたちの着替えも準備