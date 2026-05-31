◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第５節札幌手稲ボーイズ８−７札幌豊平ボーイズ（３０日・野幌硬式球場ほか）リーグ戦４試合が行われた。札幌手稲ボーイズはダブルヘッダーの１試合目に逆転勝ちを収めるなど２連勝を飾った。打っては５番・長出銀之助外野手（２年）が決勝打を放つなど３安打と存在感を発揮。投げては左腕の五十川瑞翔（みずと）投手（２年）が２試合連続無失点で勝利をたぐり寄せるなど、２