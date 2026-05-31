SNSやマッチングアプリなど、出会いや連絡手段が多様化する中で、「配偶者のスマホの使い方が気になる」という声が増えているという。MR探偵事務所はこのほど、30～59歳の既婚男女361人を対象に「夫婦のスマホ利用×浮気・不倫の兆候」に関する調査を実施、結果を公表した。 【写真】画面隠したり、急に操作やめたり…その行動、気づかれてます 配偶者のスマホの使い方に“違和感”を覚えたことがあるかを尋ねたところ