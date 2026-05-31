ロックバンド・BARBEE BOYS 4PEACEの杏子が25日、自身のインスタグラムを更新。大物女性歌手との2ショットを公開した。 【写真】2ショットがとんでもないオーラ意外すぎる初コンタクト 「先日の #NAONのBUNTAI でっ #小林幸子 さんと初対面」と報告した杏子。4月29日に神奈川県の横浜BUNTAIで開催された「NAONのBUNTAI」に2人は出演している。 1964年デビューで79年に「おもいで酒」が大ヒットした小林、杏