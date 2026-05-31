俳優のキアヌ・リーブスが、ネットフリックスからの資金を不正に流用したとして有罪判決を受けたカール・リンシュ監督の量刑について、裁判官に寛大な判断を求めていたことが分かった。リンシュ監督はテレビドラマ制作費として受け取った1100万ドル(約17億円)を私的に使用した罪に問われている。 【写真】「ジョン・ウィック」のキアヌ・リーブス キアヌは映画「47RONIN」でリンシュ監督と仕事をしており