記事ポイント肺動脈性肺高血圧症研究でCloud-Clone Corp.製品が定量解析に使用されますNOTCH3-ECDが診断特異性や疾患重症度との相関を示します341名のIPAH患者と376名の健常対照者を含む解析が行われます Cloud-Cloneが、国際医学誌『Nature Medicine』に掲載された肺動脈性肺高血圧症に関する研究で、同社の研究用試薬が使用されたことを発表します。研究では、血清中のNOTCH3-ECDが、特発性肺動脈性肺高血圧症の診断や予後