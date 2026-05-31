記事ポイントパーソルイノベーションとパーソル総合研究所が早稲田大学 長内 厚研究室と共同で「二流路型リスキリング」の研究成果を発表2026年6月20〜21日、関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）で開催される組織学会研究発表大会で成果を公表予定Reskilling Camp代表の柿内 秀賢氏らが招聘研究員として実務・研究の両面から2025年6月より参画 パーソルイノベーションとパーソル総合研究所は、早稲田大学商学学術院経営管理