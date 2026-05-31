記事ポイントLEDスカイランタンを1日最大3,500基浮かべる体験型イベントが埼玉・京都の2会場で開催2025年は4万4千枚のチケットが完売した日本最大級のランタンイベント縁日・キッチンカー・提灯ウォールなど夏祭りコンテンツも充実、ランタンリリースは20:30頃 夜空に無数の光が舞い上がる幻想的な夏の夜が、2026年も全国2か所で実現します。スターリーナイトカンパニーが主催する「七夕スカイランタン祭り2026」は、埼玉・京