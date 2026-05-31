記事ポイント福岡市・舞鶴公園三ノ丸広場にて2026年6月6日・7日の2日間開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が揃う西日本最大級の野外グルメイベントマヨネーズ特化の「マヨフェス」が今回初登場 Gi-FACTORYが主催する西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」と、マヨネーズをテーマにした「マヨフェス」が、2026年6月6日・7日の2日間、福岡県福岡市の舞鶴公園三ノ丸広場で第1回の開催を迎えます。約70店舗が集結し、