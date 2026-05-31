記事ポイント熊本県大津町に2026年6月27日開業予定のコンテナホテル菊池テクノパークまで車約6分、阿蘇くまもと空港まで車約15分の好立地有事には客室を被災地へ移設できる「レスキューホテル」機能を備える 熊本県菊池郡大津町に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」が2026年6月27日（土）に開業します。デベロップが運営する「R9 HOTELS GROUP」としては全国146店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては13