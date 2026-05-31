記事ポイントプロゲーマー・上谷尚氏監修のゲーミングアームスリーブが2026年5月下旬にAmazon.co.jpで発売布製・ガラス製マウスパッド両対応の高密度ナイロン素材で、低摩擦かつ蒸れにくい設計スタンダードタイプとサムホールタイプの2デザイン、SおよびM/Lサイズ展開 FPSやTPSで勝敗を左右するマウス操作の精度を、腕に装着するだけで底上げするゲーミングギアが登場します。KAWA Villageの自社ブランド「Harewith」が手がけ