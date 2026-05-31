【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）【映像】山道を120km/h超で疾走のド迫力光景（実際の様子）昨年まで11月開催だったラリー・ジャパンが5月下旬へ開催時期を移した。暦の上では初夏に当たる日本の山道を全速力で駆けるラリー車の姿に対して、放送席から喝采が沸き起こる一幕があった。ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2は、岐阜県を中心に行われた。路面は一部湿っているエリアもあったが、基