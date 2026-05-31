全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・青山一丁目の喫茶店『エルグレコ』です。壁に天井に絵画がズラリ…地下に出現した異空間吸い込まれるような青空が描かれた天井画に、ここが地下にあることを一瞬、忘れてしまう。半世紀前に建てられたオフィスビルとともに誕生した『エルグレコ』。17世紀の著名な画家の名をとったこの喫茶店には、若き日の小松崎邦夫の大作や海外のス