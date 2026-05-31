奄美大島で謎のご当地ドリンクに出会った――。【話題のポスト】186万表示、1.4万いいねの?奄美大島のご当地飲料?そんな体験談が、X上で注目されている。「液状の求肥みたいな味でけっこういけるんですが、100mlあたり90キロカロリーって何」2026年5月18日、ブログ「東京でとって食べる生活」を運営している＠totte_taberuさんがそんな呟きと共に投稿したのは、ボトルに入った真っ白いドリンクの写真。パッと見では牛乳や乳酸菌飲