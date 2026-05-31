2026年5月、京都府八幡市の川田市長が産前産後16週間の休業、つまり産休を取得すると発表しました。SNSでは「少子化解消や女性が働きやすい社会につながる」と応援する声と「選挙で市長になったのに任期中に休むのは無責任」など反対・批判する声、いずれも数多く見られます。この議論に正しい回答はあるのでしょうか？ 【漫画】妊娠中に思わず「夫になりたい」とつぶやいた女性「結局、頼りになるのはスマホだけ？」 男女とも「