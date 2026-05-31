100歳の歌人・春日真木子さん。鉛筆を握る握力が弱くなりつつある。それでも歌を続ける原動力は何なのか。取材中、何度も鋭い名言とユーモアが飛び出した――。■歌人の父は娘の歌を認めた100歳の歌人、春日真木子さんの短歌人生は夫に先立たれ、未亡人となったことが起点となった。1954（昭和29）年、28歳の春日さんは世間の「未亡人」という類型化に、短歌によってNO！を突きつけた。生身の人間としての心からの思い、叫びを表