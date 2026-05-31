○オリオールズ6x−5ブルージェイズ●＜現地時間5月30日オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ＞トロント・ブルージェイズが9回4点リードから逆転サヨナラ負け。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、2試合連続打点を記録した。前日に12号本塁打を放った岡本は2回表の第1打席、カウント2-0から先発右腕ヤングが投じた内角高めシンカーを振り抜きレフトへ。飛距離373フィート（約113.7メートル）、