歌人の春日真木子さんは今年、15冊目となる歌集で詩歌文学館賞を受賞した。100歳の現役歌人は、なぜ歌を詠み始めたのか。歌は28歳のとき夫を亡くした春日さんから社会への反旗であり、自分が強く生きていくための精神的な支えだった――。■100歳にして詩歌文学館賞を受賞中野区野方、駅から程近い閑静な住宅街に目指す場所があった。門には「水甕」と掲げられており、この瀟洒な邸宅は短歌結社「水甕」の拠点であることを示してい