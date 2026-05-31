俳優・坂口健太郎が、韓国での映画舞台あいさつの様子を披露し注目を集めている。３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「映画『ＴｈｅＦｉｎａｌＰｉｅｃｅ』韓国舞台挨拶、１日目が終わりました」と報告すると、作品の原作となった日本のベストセラー「盤上の向日葵（ひまわり）」にちなんでヒマワリの花束を手に満面の笑みを浮かべるショットをアップ。「みなさん是非楽しんでください」と呼びかけ、韓国語でもつ