台風6号の接近に伴い、航空各社は、沖縄本島や南西諸島と各地を結ぶ便について、31日以降、一部の欠航を決めています。全日空は、31日夜の那覇発─石垣行きの便1便を欠航し、6月1日は、沖縄方面と各地を結ぶ104便全便を終日欠航します。また2日も、午前中に那覇と羽田や福岡などを結ぶ4便の欠航を決めていて、合わせておよそ1万3500人に影響が出るとしています。日本航空も、31日から2日にかけて、沖縄本島や南西諸島を中心に運航