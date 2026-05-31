今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務めた。歌舞伎界の御曹司と、元乃木坂４６メンバーという人気者同士のカップルにふさわしく、披露宴は超の字が付くほど盛大なものとなった。祝辞を述べたのは筒井義信・経団連会長と、２人が出会った舞台「ポーの一族」を演出した宝塚歌劇団特