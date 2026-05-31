「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島の先発・森下暢仁投手は、自己ワーストタイとなる６四死球を与えながらの５回６安打２失点だった。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、「よく粘った」と評価しつつ次回登板に期待した。◇◇森下は悪いなりによく粘ったと思う。二回は四球をきっかけにピンチを招いて押し出し四球で同点。勝ち越してもらった直後の三回も柳田に同点弾を浴びた。