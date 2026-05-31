「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神が連勝。佐藤輝が初回先制１４号ソロ。三回に勝ち越し１３号２ランの森下は、五回にも１４号ソロ。八回途中３失点の先発・村上から、岩崎とドリスの継投で逃げ切った。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は、八回１死一、二塁のピンチを救った岩崎優投手を「さすがの投球」と絶賛した。◇◇岩崎の救援は言うことなし。素晴らしいの一言だった。１点差