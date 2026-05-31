「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島が球団初の交流戦開幕５連敗を喫した。坂倉将吾が初回と三回に適時打を放つも、森下暢仁が自己ワーストタイの６四死球で５回５安打２失点。２番手・塹江敦哉が六回に２失点した。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−同点の六回は塹江を起用した。「打線の並びを見ながらだったんだけど…。点を取られるなとは言わないけど、取