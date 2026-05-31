「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）「粘った」という周囲からの評価とは裏腹に広島・森下暢仁投手の表情は険しかった。プロ入り後、自己ワーストタイとなる６四死球を与えながらの５回６安打２失点。「ゾーンで勝負しながらと思っていたけど、カウントを悪くして球数が多くなり、良いテンポで回せなかった。申し訳ないです」と自身の投球を振り返りながら考え込んだ。最終的に１１０球を投げ込み、