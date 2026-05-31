「オリオールズ６−５ブルージェイズ」（３０日、ボルティモア）ブルージェイズが痛恨のサヨナラ負けで今季初の５連勝を逃した。２試合連発に期待がかかった岡本和真内野手は八回の第４打席でダメ押しの左翼線２点二塁打を放つなど、４打数１安打２打点をマークしたが、九回に守護神・ホフマンが試合を壊した。４点リードの九回、１死から連打を浴びると制球が定まらなくなった。押し出し四球で１点差に迫られたところでシー