元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「幸は薄めだと思う」と自己評価を明かした。今週のゲスト、クリス松村と俳優トークで盛り上がった。田中は「割と幸が薄い役とか、ワケありの役が多いですね」と切り出した。続けて役柄と自身を比較した上で「それは本当（の自分）じゃないような気がするけど、幸は薄めだと思う、自